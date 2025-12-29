Bari, Capodanno in musica e solidarietà con Mogol al Teatro Petruzzelli

BARI – Giovedì 1° gennaio, dalle ore 18, il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà uno spettacolo speciale all’insegna della musica e della solidarietà: “Mi ritorni in mente”, con Giulio Rapetti, in arte Mogol, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori e dal coro Medit Voices.

L’iniziativa è promossa da Nuova Fiera del Levante e rappresenta un’azione concreta a sostegno dell’Unicef, con cui la società ha sottoscritto un protocollo d’intesa triennale. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore della tutela e protezione dei bambini in tutto il mondo.

Lo spettacolo propone un viaggio emozionale attraverso i più grandi successi di Lucio Battisti, da Mi ritorni in mente a I giardini di marzo, da Amarsi un po’ a La canzone del sole, fino a Con il nastro rosa. L’orchestra, con arrangiamenti moderni ma rispettosi dell’identità originale dei brani, restituisce nuova luce alle canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Mogol, autore dei testi di Battisti, sarà protagonista anche come narratore, condividendo ricordi, aneddoti e momenti della sua collaborazione con il celebre cantautore, offrendo al pubblico uno sguardo unico sulla genesi delle canzoni e sull’amicizia artistica che le ha rese immortali.

Il coro Medit Voices, diretto da Angelo Valori, arricchirà la performance con la sua capacità di fondere tradizione e modernità, creando atmosfere corali intense e avvolgenti. L’ensemble musicale, versatile e dinamico, garantirà un’esperienza sonora equilibrata e coinvolgente, capace di valorizzare la forza emotiva dei brani.

Un Capodanno all’insegna della musica italiana e della solidarietà, un’occasione per vivere emozioni condivise e contribuire a una causa importante.