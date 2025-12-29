Le Vie del Natale approdano al mare: a Palazzo Beltrani il recital “Naviganti” del Pietro Verna Trio

TRANI – Si avvia alla conclusione il cartellone Le Vie del Natale, la rassegna organizzata da Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Regione Puglia e il sostegno della Città di Trani. Dopo un mese di appuntamenti tra musica, tradizione e contaminazioni artistiche, il quinto e ultimo evento del “Christmas Party” approda simbolicamente al mare con Naviganti – Storie di marinai, migranti ed amanti del Pietro Verna Trio, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.30 nel Salone Beltrani di Palazzo delle Arti Beltrani.

Il mare, elemento fondativo della storia e dell’identità tranese, diventa il filo conduttore di un recital musico-teatrale che intreccia parole e musica in un viaggio poetico e intimo. Naviganti non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza narrativa che attraversa approdi e partenze, memorie collettive ed emozioni universali, restituendo il mare come luogo dell’anima, confine e promessa.

Il percorso artistico attinge ai testi di grandi autori come Cesare Pavese, Alessandro Baricco, Erri De Luca e Albert Camus, accostati ai versi e alle canzoni di Lucio Dalla, Paolo Conte, Ivano Fossati e altri protagonisti della musica e della letteratura italiana. Marinai, migranti e amanti diventano così figure simboliche di un racconto in cui paura e desiderio, nostalgia e speranza, si intrecciano in un lento e suggestivo navigare.

Sul palco, tre interpreti danno vita a un equilibrio raffinato tra linguaggi diversi. Pietro Verna, cantautore e poeta, è la guida narrativa dello spettacolo, con una voce capace di accompagnare e interrogare. Accanto a lui, l’attore e doppiatore Francesco Tinelli dà corpo ai testi con una recitazione misurata e intensa, mentre Andrea Campanella, al clarinetto, costruisce un tessuto sonoro fluido e avvolgente, che accompagna le parole come una corrente marina.

Insieme, i tre artisti trasformano il recital in un’esperienza sensoriale e immersiva, capace di far “sentire” il mare oltre che raccontarlo. Naviganti si propone così come un approdo emotivo che chiude il Christmas Party con un gesto simbolico: tornare alle origini, là dove tutto ha inizio.

La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici, a suggellare l’incontro tra cultura e convivialità. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e al botteghino di Palazzo Beltrani; includono anche la visita al Museo e alle collezioni ospitate nella struttura.

Il cartellone Le Vie del Natale si chiuderà domenica 4 gennaio con l’ultimo appuntamento del Festival delle Bande Musicali, che per settimane ha animato la città con parate e concerti gratuiti, celebrando una delle tradizioni più autentiche della Puglia e trasformando Trani in una vetrina di eccellenze musicali e partecipazione collettiva.



