Incendio al Terminal Puglia di Rutigliano: il rogo è sotto controllo

RUTIGLIANO – È sotto controllo il vasto incendio divampato ieri mattina nella sede di Terminal Puglia, uno dei principali centri logistici del Sud Italia, situato lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia.

Il rogo ha interessato un capannone di oltre 30.000 metri quadrati, contenente merce di vario tipo. Al momento sono ancora al lavoro tre squadre di vigili del fuoco con autobotti e autoscale per completare le operazioni di spegnimento.

Sul posto è stata allestita una tenda di decontaminazione del nucleo Nbc (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) dei vigili del fuoco, per ridurre i residui della combustione sulle tute degli operatori.

La Sala operativa integrata della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia continua a seguire l’evolversi della situazione, invitando la popolazione a rispettare le ordinanze sindacali e i Piani di protezione civile comunali anche nei territori limitrofi a Rutigliano.

L’ARPA Puglia sta monitorando costantemente la qualità dell’aria e, dai rilievi effettuati finora nei territori di Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima, non risultano criticità. I fumi prodotti dall’incendio sono notevolmente ridotti grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

Il Centro Funzionale Regionale della protezione civile segnala che nelle prossime ore sono previste ventilazioni a tratti forti, soprattutto lungo le zone costiere dai quadranti nord-occidentali.