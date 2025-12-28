New York e Nord-Est Usa bloccati dalla tempesta di neve Devin

NEW YORK – Una violenta tempesta di neve, battezzata Devin, ha investito New York e il nord-est degli Stati Uniti, causando disagi significativi nel weekend più trafficato dell’anno per i viaggi. A causa della situazione, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nello Stato di New York e nel vicino New Jersey.

I meteorologi avevano previsto accumuli fino a 28 centimetri entro sabato alle 13:00, con quantità maggiori nelle zone settentrionali dell’area metropolitana di New York e del New Jersey. Nella sola città di New York sono già caduti 10,9 cm di neve, il massimo dal 2022.

La tempesta ha creato gravi problemi ai trasporti aerei: almeno 9.000 voli sono stati cancellati o ritardati da venerdì sera, con ritardi anche negli aeroporti di Detroit, Filadelfia e Boston. Gli scali principali di New York – John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia – hanno diffuso allerte neve, invitando i viaggiatori alla prudenza.

Oltre 40 milioni di persone sono state coinvolte dal maltempo in tutto il nord-est degli Stati Uniti. Strade normalmente affollate, come Lexington Avenue e Park Avenue nell’Upper East Side, si sono presentate semideserte, nonostante le luci e le decorazioni natalizie ancora accese. Le autorità continuano a monitorare la situazione e raccomandano massima cautela alla popolazione.