Vandali in azione a Novoli, danneggiato il campo dell’oratorio inaugurato da appena 20 giorni

NOVOLI - Era stato inaugurato solo venti giorni fa il nuovo campo da gioco dell’oratorio di Novoli, ma nella notte della vigilia di Natale è stato danneggiato da ignoti vandali. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Marco De Luca, che sui social ha condiviso immagini eloquenti dei danni provocati: muri imbrattati, il manto erboso sintetico rovinato dall’esplosione di petardi e una rete divelta.

Un gesto che ha suscitato sdegno e amarezza nella comunità. “Si tratta di un luogo che non è solo uno spazio fisico – ha scritto il primo cittadino – ma anche un presidio educativo, sociale e comunitario, frequentato ogni giorno da bambini, ragazzi e famiglie”. Parole che sottolineano il valore simbolico e sociale dell’oratorio, punto di riferimento per l’intero paese.

Il sindaco De Luca ha espresso piena solidarietà e vicinanza al parroco, don Francesco De Matteis, assicurando l’impegno dell’amministrazione comunale. Il Comune, ha ribadito, sarà al fianco della parrocchia e delle autorità competenti per individuare i responsabili e assicurare che vengano puniti per quanto accaduto.

Un atto vandalico che colpisce non solo una struttura recentemente restituita alla comunità, ma anche il senso di appartenenza e di rispetto verso luoghi dedicati alla crescita e alla socialità dei più giovani.