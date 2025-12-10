Incidente mortale tra Taurisano e Casarano: un uomo perde la vita

CASARANO - Tragedia questa mattina, 10 dicembre, sulla strada provinciale che collega Taurisano a Casarano, dove un uomo è deceduto in seguito a un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta e una Fiat Panda.

A perdere la vita è stato il 72enne Salvatore Melileo. L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione del traffico lungo la tratta.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.