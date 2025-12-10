Locorotondo presa d’assalto per le luminarie natalizie: traffico e parcheggi al centro delle polemiche

LOCOROTONDO - Locorotondo è tornata a essere protagonista delle feste natalizie, richiamando migliaia di turisti e visitatori attratti dalle luminarie e dalle decorazioni nel centro storico. Un’affluenza che ha sollevato dibattito e alcune segnalazioni, soprattutto per il problema del traffico e dei parcheggi.

Durante l’ultimo weekend e in occasione della festa dell’Immacolata, il centro storico è stato invaso dai visitatori. Gli spazi pubblici sono stati occupati da auto parcheggiate ovunque e da pullman sostati in zone non consentite: si contano circa 80 pullman pieni. Il Comune non ha comunque fornito una stima precisa del numero complessivo di turisti presenti.

Alcuni paragoni sono stati fatti con quanto accaduto a Roccaraso lo scorso anno, ma il sindaco Antonio Bufano ha chiarito: “Effettivamente abbiamo avuto qualche disagio, ma non si può fare alcun paragone con quanto successo a Roccaraso, la situazione è molto diversa”.

L’elevata affluenza ha acceso anche un dibattito politico, con polemiche interne alla maggioranza di centrodestra sul modo di gestire l’afflusso turistico e la viabilità in centro storico.

Nonostante i disagi, Locorotondo conferma il suo ruolo di meta attrattiva durante le festività, con un richiamo sempre più forte per turisti e visitatori desiderosi di ammirare le suggestive luminarie natalizie.