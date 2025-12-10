Tatiana Tramacere: «Chiedo scusa a tutti». L’intervista questa sera a Chi l’ha visto?

NARDO' - “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Sono le parole affidate da Tatiana Tramacere alla trasmissione Chi l’ha visto?, che questa sera manderà in onda l’intervista integrale alla 27enne neretina.

La frase è stata anticipata sul profilo Facebook del programma, che ripercorre la vicenda iniziata lo scorso 24 novembre, quando Tatiana risultò scomparsa. La giovane fu poi ritrovata 11 giorni dopo, poco distante da casa, nascosta nella mansarda dell’amico Dragos.

La decisione di allontanarsi volontariamente e inscenare la propria scomparsa, lasciando la famiglia e l’intera comunità nell’angoscia, aveva innescato forti critiche e polemiche. Oltre all’imponente mobilitazione per le ricerche, il caso aveva coinvolto forze dell’ordine, volontari e cittadini, rimasti profondamente scossi dalla scoperta della verità.

Nell’intervista annunciata, Tatiana tenterà di spiegare le ragioni del suo gesto e rivolgere le proprie scuse pubbliche alla comunità di Nardò.