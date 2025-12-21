“La Migliore Assassina – Il Campionato”: domenica 21 dicembre la finalissima a Bisceglie

BISCEGLIE – Tutto pronto per l’atto conclusivo della seconda edizione de, l’evento gastronomico che celebra uno dei piatti simbolo della tradizione barese e pugliese. Domenica, a partire dallea Bisceglie si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto per la finalissima che decreterà il

Dopo semifinali combattute e di altissimo livello, saranno sei i ristoranti finalisti a contendersi il titolo, dando vita a uno spettacolo culinario fatto di tecnica, passione e adrenalina. A salire sul palco saranno Teatro del Gusto di Altamura, Quintessenza Caffetteria di Modugno, Matitì Pasta Bistrò di Bari, La Soddisfazione di Bari, BeWith di Bitetto e La Svolta di Bari, protagonisti di un percorso che ha coinvolto pubblico, giuria ed esperti del settore.

La serata, inserita nel calendario degli eventi di “Natale a Colori 2025”, si preannuncia come un vero e proprio cooking show dal vivo, tra profumi, fiamme e racconti di cucina. Chef, ospiti e giurati saranno chiamati a valutare tecnica di preparazione, gusto e presentazione del piatto, nel rigoroso rispetto della ricetta originale ideata negli anni Sessanta dallo chef Enzo Francavilla. Durante l’evento sarà inoltre possibile degustare la ricetta originale degli Spaghetti all’Assassina grazie a un banco speciale allestito in piazza.

L’iniziativa è ideata e organizzata da Bari Cibo Cultura e si svolge con il patrocinio e l’ospitalità del Comune di Bisceglie, che conferma la propria attenzione verso eventi culturali e identitari capaci di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Fondamentale il contributo dei partner, a partire dai main sponsor Granoro, Rosso Gargano e Gioiella, affiancati dagli sponsor tecnici PaoloLeo, Associazione Cicorie & Puntarelle Molfettesi e Confcommercio Bisceglie. L’evento è reso possibile anche grazie al supporto di Nunzia Bellomo, Sapori di Puglia, Gola Bistrot di Bari, Cooking Solution e WorkStore, con l’organizzazione curata dalle agenzie R.P. Consulting e Progetto Grafico.

La finalissima del 21 dicembre promette emozioni, competizione e una grande partecipazione popolare, confermando “La Migliore Assassina” come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del panorama regionale.

Ingresso libero. Appuntamento a Bisceglie, domenica 21 dicembre alle ore 20.00.

Contatti organizzatori: info@lamiglioreassassina.it



