Inter-Liverpool, le parole di Chivu: ''Il pareggio era giusto''

MILANO - Serata amara per l'Inter a San Siro contro il Liverpool: i nerazzurri sono stati sconfitti dai Reds al termine di una gara molto combattuta e intensa, ricca di duelli ad alto livello fisico. L'Inter è stata beffata solo nel finale a causa di un rigore dubbio, concesso tra le grandi proteste dei nerazzurri. Sono le parole dell'allenatore nerazzurro al termine della sfida contro il Liverpool

Nelle interviste post partita il tecnico Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi uomini:

“Era giusto un pareggio per come si era messa. All’inizio abbiamo sofferto un po’ la loro pressione, poi abbiamo trovato le giocate giuste, anche con 2 sostituzioni obbligate che poi ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo quando c’era poca energia. Poi è arrivato un episodio a fine partita che è già il secondo nelle ultime 2 gare di Champions, per cui non portiamo a casa niente: ma abbiamo combattuto e lottato dato il nostro meglio, abbiamo avuto il coraggio di provarci fino in fondo. Dovevamo essere più lucidi davanti ma è stata una partita condizionata dai due cambi che abbiamo dovuto fare nei primi minuti della gara. Commento poco le decisioni arbitrali: parlo di educazione, di quello che dobbiamo insegnare soprattutto in queste partite. L’arbitro era messo bene, ha visto tutto e non ha dato rigore, poi quando interviene il VAR bisogna capire le dinamiche. Bisogna accettare la decisione, dobbiamo imparare a combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi, bisogna fare più attenzione e pensare a quello che noi vogliamo fare di buono. Ci aspettavamo la loro intensità e pressione, potevamo fare meglio ma abbiamo iniziato un po’ intimoriti, poi piano piano siamo cresciuti e abbiamo trovato le giuste trame di gioco. Ci aspettavamo di continuare con quella energia del primo tempo, abbiamo cercato di farlo, poi quando sono calate le energie ci siamo abbassati un po’ troppo.”

