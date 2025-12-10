Piazza Idea rilancia la vita urbana: quattro giorni di laboratori, spettacoli e iniziative gratuite tra piazza Umberto e piazza Cesare Battisti

BARI - Nuovo fine settimana di iniziative per “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, il programma promosso dall’amministrazione comunale per riportare vivibilità, sicurezza e partecipazione nelle due piazze simbolo della città, piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. Un progetto a lungo termine, attivo fino a giugno 2026, che prevede oltre 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori dedicati a bambini e famiglie, 30 percorsi educativi e visite guidate e otto eventi di comunità, tutti completamente gratuiti.

Da domani a domenica 14 dicembre le due piazze saranno nuovamente animate da un ricco calendario di appuntamenti che unisce laboratori creativi, spettacoli teatrali, attività per bambini, percorsi tematici, musica e iniziative dedicate al decoro urbano.

Giovedì 11 dicembre si parte da piazza Cesare Battisti con “Piccoli e diritti”, settimo incontro del ciclo educativo dedicato ai diritti dell’infanzia a cura di Leggere Coccole. Nel pomeriggio spazio alla creatività per famiglie con “La magia del Barattolo di Natale”, laboratorio genitore-figlio organizzato da Baby Plant, che unisce la lettura di una fiaba originale alla realizzazione di un barattolo contenente la ricetta dei biscotti dry mix.

Venerdì 12 dicembre, sempre in piazza Cesare Battisti, prosegue il ciclo “Piccoli e diritti”, mentre nel pomeriggio andrà in scena “Natale per sempre”, una storia-antica-ma-non-troppo pensata per riflettere con leggerezza sul significato della festa. Lo spettacolo, firmato da Madimù, prevede tre repliche per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di famiglie.

Sabato 13 dicembre gli eventi si dividono tra le due piazze. In piazza Umberto si terrà il laboratorio fotografico itinerante “Occhi sulla piazza”, un percorso alla scoperta della bellezza urbana guidato dall’Associazione fotografi di strada. Gli scatti più rappresentativi saranno selezionati per una mostra prevista nei prossimi mesi.

In piazza Cesare Battisti, invece, il Centro Servizi per la Famiglia curerà una mattinata dedicata alle letture animate, alle storie illustrate e ai giochi di strada “di una volta”, per riscoprire il valore del gioco libero e condiviso.

Alle 18 riflettori puntati sulla musica con il debutto della rassegna “Un disco alla volta”, condotta dalla giornalista e critica musicale Laura Rizzo e dal cantautore Carlo Valente. Il primo appuntamento è dedicato a “Rimmel”, capolavoro di Francesco De Gregori che celebra il suo cinquantesimo anniversario: un viaggio tra aneddoti, arrangiamenti acustici e reinterpretazioni che raccontano l’eredità di uno dei dischi più influenti della canzone italiana.

Domenica 14 dicembre si torna in piazza Umberto con un appuntamento all’insegna della cittadinanza attiva: il clean up organizzato con i volontari di Plastic Free, aperto a tutti i cittadini che vorranno contribuire alla pulizia dell’area e alla sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti.

In piazza Cesare Battisti, invece, spazio alla fantasia dei più piccoli con “Un Natale da elfi – Teatro a pedali”, spettacolo itinerante prodotto da Arterie Teatro che porterà per le vie del centro Fata Fiorella e i suoi compagni di viaggio, tra valigie cariche di storie e momenti di animazione. In parallelo, il Centro Servizi per le Famiglie Municipio 2 curerà attività motorie e giochi di abilità per favorire inclusione, coordinazione e socializzazione.

Nel frattempo, in piazza Umberto prosegue anche il percorso natalizio “Christmas around the world”, che accompagnerà la città fino al 6 gennaio con il grande albero di Natale alto sei metri, la Casa di Babbo Natale e della Befana, la Casa degli Elfi Postini, il Giardino del Natale e un palco dedicato agli eventi.

Con “Piazza Idea”, l’amministrazione punta a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro e partecipazione, contrastando marginalità e degrado attraverso la presenza attiva e positiva di cittadini, famiglie e bambini. Un progetto che mette al centro l’inclusione sociale, la cultura e la cura condivisa del territorio.

Aggiornamenti e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.piazzaideabari.it e sui canali social del Comune di Bari.