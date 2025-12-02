Italia vince di misura 82-81 contro la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali 2027
Italbasket fb
FRANCESCO LOIACONO - Italia batte la Lituania 82-81 a Klaipeda nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Qatar. Nel primo quarto Radzevicius porta avanti la Lituania 14-12, ma Casarin pareggia 14-14; Sargiunas riporta i lituani avanti 19-16. Nel secondo quarto Blazevic allunga sul 23-18; Mannion riduce lo svantaggio, ma la Lituania resta avanti 39-34.
Nel terzo quarto Ferrari pareggia 41-41, Gudaitis segna una tripla portando i lituani sul 54-49, ma Tessitori riporta l’equilibrio sul 54-54. Nel quarto quarto Procida segna il 59-54, Tessitori il 70-68 e Mannion chiude 82-81 per l’Italia. Migliori marcatori: Italia Procida 24 punti, Tonut 16; Lituania Sargiunas 18, Blazevic 14. Nell’altra partita del gruppo D la Gran Bretagna batte 90-84 l’Islanda. Prossima gara: Italia in trasferta contro la Gran Bretagna il 27 febbraio 2026.