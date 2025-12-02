Serie A, Lameck Banda segna il primo gol stagionale: il Lecce batte il Torino 2-1

FRANCESCO LOIACONO – Lameck Banda festeggia il suo primo gol in questo campionato di Serie A, contribuendo al successo del Lecce per 2-1 contro il Torino nella tredicesima giornata di andata, giocata allo stadio “Via del Mare”. L’attaccante zambiano ha firmato al 21’ del primo tempo la seconda rete giallorossa, risultata poi decisiva per conquistare i tre punti.

Per Banda si tratta della decima presenza stagionale con il Lecce. Nella sua carriera il ventitreenne ha indossato le maglie di Petah Tikva, Arsenal Tula, Maccabi Netanya, Zesco United Fc e Nkwazi Fc. Con la nazionale maggiore dello Zambia ha collezionato 19 presenze, mentre sono tre le gare disputate con l’Under 21.

Il Lecce tornerà in campo domenica 7 dicembre alle 12.30, nella sfida sul campo della Cremonese allo stadio “Zini”, valida per la quattordicesima giornata. Obiettivo della squadra salentina resta la conquista della salvezza.