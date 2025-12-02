Javier Girotto a Bari: jazz, improvvisazione e radici argentine con il progetto «Pasos»

BARI – Uno dei nomi più amati del jazz contemporaneo, il sassofonista italo-argentino Javier Girotto, sarà protagonista al Teatro Forma di Bari venerdì 5 dicembre alle ore 21 con il suo progetto Pasos. Il concerto fa parte della rassegna, diretta da Pietro Laera per l’associazione, presieduta da Donato Romito.

Il musicista si esibirà con il New Directions Quartet, formazione che nasce dall’incontro tra Girotto e il pianista Francesco Nastro, condividendo composizioni originali legate al progetto Pasos. Completano il quartetto la sezione ritmica composta da Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria. Il gruppo propone brani pensati per esplorare nuove soluzioni ritmiche, metriche irregolari e armonie inusuali, senza mai rinunciare a una scrittura melodica e riconoscibile.

Il risultato è un jazz contemporaneo che dialoga con influenze latinoamericane e sonorità europee, alternando momenti di grande energia a passaggi intimi e cantabili. Il concerto offre l’occasione di ascoltare dal vivo un progetto che unisce profondità musicale e capacità comunicativa, esprimendo la forte identità sonora di Girotto.

Javier Girotto è protagonista della scena jazz europea da molti anni, con una carriera che conta una trentina di dischi come leader o co-leader in vari ensemble. Il suo sax soprano unisce radici sudamericane, jazz moderno e lirismo melodico, rendendolo una presenza costante in festival e club internazionali. Girotto ha costruito un percorso artistico in cui convivono ricerca, comunicatività e una forte identità musicale, con un’attenzione particolare alla musica popolare argentina e al tango, genere di cui è tra i principali interpreti in Europa.

I biglietti per il concerto sono disponibili a 25, 20 e 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 338.9031130. Prevendite online su Liveticket.it.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz e per chi vuole scoprire la profondità e la poesia di uno dei musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale.