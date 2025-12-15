Juventus di misura a Bologna: decide Cabal di testa, rossoblù in dieci nel finale

BOLOGNA - La Juventus torna alla vittoria anche in campionato e supera il Bologna, scavalcandolo in classifica al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Allo stadio, a decidere il match è una rete di testa di, entrato da pochi minuti, su preciso cross dinella ripresa.

Il primo tempo è equilibrato e intenso. La Juventus trova il gol con David, abile a spingere in rete a porta vuota, ma l’esultanza bianconera viene immediatamente frenata: l’arbitro annulla la rete per un precedente fuorigioco di McKennie, autore dell’assist. Il Bologna risponde con personalità e va vicino al vantaggio quando Zortea colpisce la traversa, facendo tremare la difesa juventina.

Nella ripresa la gara si sblocca. Al momento giusto, Cabal, appena entrato, trova l’inserimento perfetto in area e di testa supera il portiere avversario, sfruttando un cross teso e preciso di Yildiz. È il gol che decide l’incontro.

Il finale è complicato per il Bologna: Openda provoca l’espulsione di Heggem, lasciando i rossoblù in inferiorità numerica negli ultimi minuti. La Juventus gestisce il vantaggio con ordine, senza correre rischi significativi, e porta a casa tre punti pesanti.

Con questa vittoria i bianconeri interrompono il digiuno di successi in campionato e compiono il sorpasso in classifica proprio ai danni del Bologna, rilanciando le proprie ambizioni in una fase cruciale della stagione.