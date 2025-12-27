“La Fatica”: oltre 1.200 candidature e 175 tirocini attivati in poco più di un anno

BARI – Oltre 1.200 candidature e 175 tirocini avviati. È questo il bilancio a poco più di un anno dall’avvio della misura sperimentale comunale, dedicata al reinserimento lavorativo di donne over 35 e uomini over 45 fuoriusciti dal mercato del lavoro.

Il progetto, attivato nel novembre 2024 presso il job center comunale Porta Futuro Bari e finanziato nell’ambito della strategia “Bari Lavora” con 3 milioni di euro, mira a favorire l’inserimento e il reinserimento professionale di persone con difficoltà strutturali nell’accesso al mercato del lavoro.

Delle 1.233 candidature pervenute, il 74% proviene da donne (869 domande) e il 26% da uomini (308 domande), segno della forte richiesta di occupazione da parte di chi ha carriere discontinue o ha vissuto periodi di inattività. Ad oggi, i tirocini attivati sono 175, di cui 144 in favore di donne e 31 per uomini, con 503 colloqui effettuati e un processo di selezione attento sia alle esigenze dei candidati sia delle imprese.

Le candidature riguardano principalmente persone tra i 45 e i 59 anni, con una presenza significativa di over 60. Per quanto riguarda i titoli di studio, tra le donne prevalgono diploma (51,8%), licenza media (27,5%) e laurea (20,6%), mentre tra gli uomini licenza media (45,5%), diploma (44%) e laurea (10,5%).

Il 77% delle domande è stato raccolto tramite lo sportello fisico di Porta Futuro, confermando il ruolo centrale dello spazio come luogo di ascolto e accompagnamento personalizzato.

Sul fronte delle imprese, 235 realtà hanno richiesto candidati, di cui 95 hanno attivato almeno un tirocinio. Le aziende coinvolte sono principalmente piccole realtà, Srl o ditte individuali, con una presenza significativa di enti del terzo settore e cooperative. Le figure professionali più richieste sono amministrativi, operai, addetti alla segreteria e alla vendita, coerenti con le esigenze di un mercato che privilegia competenze pratiche e capacità di apprendere sul campo.

“La Fatica” offre percorsi di tirocinio retribuito con una borsa lavoro di 800 euro al mese per 6 mesi e una dote di apprendimento fino a 1.000 euro per l’acquisizione di nuove competenze. L’iniziativa conferma il ruolo della misura come strumento credibile di politiche attive del lavoro, con un forte legame tra cittadini, imprese locali e politiche pubbliche.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’avviso: www.portafuturobari.it