Vasto incendio al polo logistico Terminal Puglia di Rutigliano

RUTIGLIANO – Nelle prime ore di questa mattina un vasto incendio ha colpito il polo logisticoa Rutigliano. Le fiamme hanno interessato uno dei magazzini della struttura, creando grande apprensione tra il personale e i residenti della zona.

Per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area, numerosi furgoni presenti nel piazzale sono stati fatti allontanare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nel domare le fiamme e contenere i danni.

Al momento non si registrano feriti, mentre le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono e la zona resta sotto stretto controllo per evitare ulteriori rischi.

Aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili informazioni più dettagliate sull’entità dei danni e sulla ripresa delle attività logistiche.