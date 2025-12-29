Passaggio della Fiamma Olimpica: gioia ed emozione a Gioia del Colle e Massafra

GIOIA DEL COLLE - MASSAFRA – Una giornata storica e carica di emozione per Gioia del Colle e Massafra, attraversate oggi dalla Fiamma Olimpica. L’evento, simbolo di pace, sport e condivisione, ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini e appassionati, creando un’atmosfera di gioia collettiva e orgoglio cittadino.

L’arrivo della Fiamma ha trasformato le strade delle due città in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, tra sorrisi, applausi e momenti di spettacolo, celebrando i valori universali dello sport e dell’unione tra le comunità.

In questa gallery fotografica, l’obiettivo di Ezio Cairoli ha catturato i momenti più significativi della giornata: dalla sfilata della Fiamma tra le vie cittadine, agli abbracci e agli applausi dei cittadini, fino all’entusiasmo dei più piccoli, testimoniando la forza simbolica e ispiratrice di questo evento unico.

ph_Ezio Cairoli



