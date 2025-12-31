La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 accende il Capodanno a Bari: sport, musica e condivisione con Coca-Cola

credits_Coca Cola

BARI – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo in Puglia, celebrando il Capodanno con una tappa che unisce sport, spettacolo e partecipazione comunitaria. Partita da Brindisi, la carovana toccherà Ostuni, Monopoli e Polignano a Mare, concludendo il percorso a Bari, dove dalle ore 15:00 si svolgerà la City Celebration in Largo Giannella, aperta al pubblico, con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio, Coca-Cola ha trasformato l’evento in un’esperienza collettiva, animata dal celebre Truck Coca-Cola, un’installazione itinerante di luci, suoni e animazione che ha accompagnato i tedofori lungo il percorso e coinvolto il pubblico, rendendo ogni arrivo della Fiamma un momento di festa condivisa.

«Il Viaggio della Fiamma Olimpica è un percorso che unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti», ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano-Cortina 2026 di Coca-Cola. «Vogliamo celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e senso di appartenenza».

La City Celebration di Bari ha visto protagonista il Coca-Cola Village, spazio aperto e inclusivo dove musica, intrattenimento e cibo hanno creato un’atmosfera di festa. Sono state distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri, con raccolta gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.

Prosegue anche la collaborazione con Banco Alimentare: i partecipanti hanno potuto gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con donazioni destinate alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

All’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori hanno potuto personalizzare gratuitamente una lattina con il proprio volto, nome, data e città della tappa, mentre l’Area Sport firmata Powerade ha offerto esperienze interattive dedicate agli sport olimpici e paralimpici, in un contesto dinamico, accogliente e inclusivo.

Con questa tappa, Coca-Cola conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia il Viaggio della Fiamma, celebrando sport, comunità e i valori olimpici, in attesa dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.