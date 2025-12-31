Mesagne, “Daspo Willy” per 5 giovani coinvolti nella rissa dell’8 dicembre

MESAGNE - Il Questore di Brindisi ha disposto il “Daspo Willy” nei confronti di cinque giovani cittadini stranieri coinvolti in una violenta rissa avvenuta l’8 dicembre nella villa comunale di Mesagne, durante la quale un ragazzo egiziano rimase gravemente ferito.

Le indagini del commissariato locale hanno permesso di identificare i responsabili: tutti e cinque sono stati denunciati, mentre uno di loro è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Il provvedimento prevede per i denunciati il divieto di accesso e di stazionamento, nelle ore pomeridiane, serali e notturne, nell’area pedonale della villa, nelle vie limitrofe e nei pressi di esercizi pubblici per due anni, mentre per l’arrestato la misura è estesa a tre anni.

Le violazioni del Daspo Willy comportano conseguenze penali severe, con pene da uno a tre anni di reclusione e multe fino a 24.000 euro. La misura rappresenta un ulteriore strumento a tutela della sicurezza pubblica e della legalità nelle aree urbane più frequentate.