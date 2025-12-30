La Fiamma Olimpica illumina Lecce: emozioni e partecipazione lungo il percorso

LECCE – La Fiamma Olimpica ha raggiunto oggi Lecce, dopo aver attraversato con entusiasmo le città di Maglie e Otranto in un tour che ha celebrato lo sport, la pace e la condivisione. Famiglie, giovani e sportivi hanno accolto la Fiamma con applausi e sorrisi, trasformando le strade salentine in un vero e proprio palcoscenico di festa e partecipazione collettiva.

Grazie all’obiettivo del fotografo Ezio Cairoli, sono stati immortalati i momenti più significativi del passaggio della Fiamma, catturando l’entusiasmo, l’orgoglio e la gioia della comunità locale. La gallery fotografica documenta un evento simbolo, capace di unire cittadini e sportivi attorno ai valori universali dell’Olimpismo.

Tutti gli scatti sono disponibili per rivivere l’emozione di questo straordinario evento sportivo che ha attraversato il cuore del Salento.

ph_Ezio Cairoli