Conversano, il sindaco Lovascio revoca le deleghe all’assessore Berti

CONVERSANO – Il sindaco Giuseppe Lovascio ha disposto oggi la revoca delle deleghe conferite all’assessore Dario Berti. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, si basa sulla natura fiduciaria del rapporto tra sindaco e membri della Giunta e sulla necessità di garantire coerenza e efficienza all’azione amministrativa.

Secondo il primo cittadino, la situazione delle ultime settimane è divenuta «insostenibile e non più tollerabile», compromettendo il clima di collaborazione indispensabile per portare avanti il programma di governo. A determinare la decisione ha contribuito anche l’assenza, durante l’ultima seduta consiliare, di tre esponenti del gruppo “Conversano per Tutti”, che ha fatto venir meno il numero legale e ha costretto al rinvio di tre provvedimenti strategici per imprenditori locali in attesa di risposte concrete.

Il consigliere Lorenzo Abruzzi ha preso le distanze dal gruppo citato, confermando la propria fiducia nell’operato dell’amministrazione e dichiarandosi indipendente. Nel frattempo, fino a nuova nomina, le deleghe precedentemente attribuite all’assessore Berti torneranno in capo al sindaco.

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa nella quale il sindaco illustrerà nel dettaglio le ragioni del provvedimento.