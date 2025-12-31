La Fiamma Olimpica illumina Polignano a Mare: sport, festa e partecipazione collettiva

POLIGNANO A MARE - Oggi la Fiamma Olimpica ha fatto tappa nel comune di Polignano a Mare, dopo aver attraversato Monopoli e Alberobello, e precedentemente Brindisi, Ostuni e Cisternino, regalando alla Puglia una giornata all’insegna dello sport, della pace e della condivisione.

Le strade delle città coinvolte si sono trasformate in un grande palcoscenico di partecipazione collettiva: famiglie, giovani, appassionati di sport e cittadini di ogni età hanno accolto la Fiamma con applausi, sorrisi e grande entusiasmo, dimostrando il forte legame del territorio con i valori olimpici. Il percorso dei tedofori è stato caratterizzato da un clima di festa, capace di unire generazioni diverse attorno ai principi di lealtà, inclusione e spirito di comunità.

A immortalare i momenti più intensi del passaggio della Fiamma è stato il fotografo Ezio Cairoli, catturando l’emozione e l’orgoglio delle comunità locali. Le sue immagini restituiscono la magia di un evento simbolico, capace di lasciare un segno profondo e di rafforzare il senso di appartenenza al grande cammino verso i Giochi Olimpici.

La gallery fotografica offre uno sguardo autentico su una giornata speciale, documentando volti, gesti e atmosfere che celebrano lo sport come linguaggio universale di unione, speranza e partecipazione collettiva. Tutti gli scatti sono disponibili per rivivere l’emozione di questa straordinaria festa olimpica nel cuore della Puglia.

ph_Ezio Cairoli