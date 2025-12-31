Tuffo di Capodanno Brindisi 2026, risposta straordinaria parte lo sprint finale per battere il record



BRINDISI - Con un’esaltante sprint degli ultimi giorni, le iscrizioni della XVI Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi sono letteralmente schizzate a quota 480 adesioni. Un dato che così, a distanza di solo un giorno e mezzo dal Capodanno 2026, rende ancora più trepidante l’attesa e concreta la possibilità di aggiungere alla collezione dei record degli ultimi 15 anni, un ulteriore tassello. Allo stato attuale sarebbero infatti meno di 80 le adesioni utili a superare il SUPER RECORD registrato il primo gennaio 2025 quando il conta-iscritti si fermò a quota 535 ufficializzando così il miglior dato di sempre. - Con un’esaltante sprint degli ultimi giorni, le iscrizioni della XVI Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi sono letteralmente schizzate a quota 480 adesioni. Un dato che così, a distanza di solo un giorno e mezzo dal Capodanno 2026, rende ancora più trepidante l’attesa e concreta la possibilità di aggiungere alla collezione dei record degli ultimi 15 anni, un ulteriore tassello. Allo stato attuale sarebbero infatti meno di 80 le adesioni utili a superare il SUPER RECORD registrato il primo gennaio 2025 quando il conta-iscritti si fermò a quota 535 ufficializzando così il miglior dato di sempre.





Se da una parte la “goliardata tutto cuore” ha insegnato ad organizzatori e cittadini di Brindisi come sia quasi del tutto impossibile azzardare pronostici su quale potrà essere il risultato finale in termini numerici, dall’altra la sua dimensione internazionale si è ormai caratterizzata come un punto di forza, confermandone la vocazione turistica.





E proprio quest’ultimo aspetto si può definire ampiamente convalidato da richieste di iscrizione arrivate, in questo 2026, da paesi già “affezionati” all’evento come Regno Unito, Scozia, Svizzera e Austria, solo per citarne alcune, o addirittura da distanze intercontinentali come Stati Uniti, nel particolare da Seattle, e Africa, nel particolare da Il Cairo in Egitto. Conferme e nuovissimi arrivi sia di italiani residenti all’estero che di Pugliesi di ritorno per i giorni di festa, di famiglie straniere o turisti da tutto il globo che si sono lasciati affascinare dal “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi e da come il web ne descrive le caratteristiche a livello mondiale.





Riproposta anche per questa edizione la lotteria per vincere un volo a bordo dell’elicottero della Asd “Volare in Salento” che permetterà al fortunato estratto di sorvolare la Conca “agghindata” per il “TUFFO DI CAPODANNO”. Successivamente, per immortalare il salto in acqua, a bordo del velivolo siederà il fotografo Vincenzo Tasco, pronto a catturare immagini e video dei momenti più significativi. Prospettiva diametralmente opposta quella offerta dall’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Mesiano, che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino.





Ultimi momenti utili per le iscrizioni, il pomeriggio di martedì 30 dicembre ore 17:30-20:00 e la sola mattinata di mercoledì 31 dicembre 2025 ore 10:30-12:30 con tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell'iniziativa, i neofiti e i curiosi che potranno ricevere informazioni presso il punto Cisalfa Sport di Brindisi (nel parco commerciale Brin Park). A coloro che aderiranno all'iniziativa, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria per l'assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2025 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 - 329/80.59.256.





Il “TUFFO DI CAPODANNO” ha permesso alla città di Brindisi di collocarsi di diritto tra le città mondiali che festeggiano eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta fondi da devolvere ad un progetto sociale che quest’anno prevede la raccolta fondi a favore dei pazienti affetti da tumori cerebrali, i loro familiari e caregiver individuati nel progetto "Psiconcologia in corsia", per ricevere supporto psicologico pre e post intervento presso il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale “Perrino”, a cura dell’associazione “Mattia Passante” di Brindisi.





Inoltre, a partire da questa edizione e per quelle future, la casella numero 30 delle iscrizioni riporterà automaticamente il nome di Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale spentosi il 29 dicembre 2024, quale segno permanente di riconoscenza e memoria così come ribadito nel corso della cerimonia di ritiro maglia avvenuto lo scorso 18 dicembre alla presenza della moglie Rita Memmola.





La manifestazione, modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori, avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2025 con la presentazione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque a cura del noto “missionario digitale” Don Cosimo Schena, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un “Brindisi” collettivo come augurio per tutti. Chi sarà impossibilitato a raggiungere la Conca potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per l’8° anno consecutivo.