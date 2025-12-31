Antonio Decaro proclamato il 7 gennaio presidente della Regione Puglia

BARI - Sono stati completati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi, e finalmente, dopo oltre un mese dalle elezioni, Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia. La cerimonia è in programma per mercoledì 7 gennaio alle ore 15 presso gli uffici della Corte d’Appello, seguita dal passaggio di consegne con il governatore uscente Michele Emiliano.

Per la proclamazione dei consiglieri regionali occorrerà attendere qualche giorno in più, probabilmente nella settimana successiva. Dopo l’ufficializzazione del nuovo consiglio regionale, è previsto l’avvio dei ricorsi ordinari legati al voto.

Con questa formalizzazione, anche la Puglia potrà finalmente avviare la nuova legislatura regionale, mentre in altre regioni come Campania e Veneto, dove si è votato contemporaneamente, presidenti e consigli sono già al lavoro da tempo.