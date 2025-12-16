“La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”: presentato il cartellone delle iniziative natalizie

BARI - È stato presentato questa mattina, nella sede del Municipio IV a Carbonara, il cartellone, che raccoglie le attività e le iniziative promosse dall’amministrazione municipale per le festività natalizie. Un programma pensato soprattutto per i più piccoli, protagonisti assoluti di un percorso fatto di animazione, tradizione e momenti di condivisione nei quartieri del territorio.

Nel corso della presentazione è stata installata la prima cassetta delle lettere per Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. Il prototipo sarà distribuito nelle scuole, presso le associazioni, i centri del Welfare e le consulte, con l’obiettivo di diffondere l’iniziativa in modo capillare.

All’incontro sono intervenuti la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, i rappresentanti di Antiqua Lusitum, società vincitrice dell’avviso pubblico, il presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Maselli, i consiglieri municipali e numerose associazioni del territorio che hanno contribuito alla programmazione.

«La programmazione natalizia è frutto dell’ascolto dei cittadini, delle associazioni e delle consulte – ha spiegato la presidente Addabbo –. Abbiamo costruito un cartellone pensato per divertire i bambini e valorizzare i nostri quartieri, con iniziative itineranti come Babbo Natale e la Befana acrobatica, ma anche con eventi identitari come i presepi viventi, unici nei centri storici della città. Un ringraziamento va alla commissione Cultura e al presidente Maselli per il lavoro svolto».

Il calendario prenderà il via mercoledì 17 dicembre alle ore 17, presso il Centro Servizi per le Famiglie, con l’iniziativa “Arriva Babbo Natale”. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, accompagnato da un elfo, e consegnare le proprie letterine. Alle 18.30, l’evento si sposterà al Parco Mizzi di Loseto.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 21 dicembre secondo il seguente programma:

Giovedì 18 dicembre, ore 17 : Casa delle Bambine e dei Bambini, complesso Baridomani

: Casa delle Bambine e dei Bambini, complesso Baridomani Venerdì 19 dicembre, ore 18 : Villaggio di Babbo Natale, piazza De Ruggiero (Loseto)

: Villaggio di Babbo Natale, piazza De Ruggiero (Loseto) Sabato 20 dicembre, ore 10 : giardino Rita Levi Montalcini (Carbonara); ore 17: piazza Trieste (Carbonara)

: giardino Rita Levi Montalcini (Carbonara); ore 17: piazza Trieste (Carbonara) Domenica 21 dicembre, ore 10: centro polisportivo “Leo Dell’Acqua” (Carbonara); ore 11: sede associazione Kailia, Castello di Ceglie del Campo; ore 17: piazza Trieste (Carbonara)



