“La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”: presentato il cartellone delle iniziative natalizie
BARI - È stato presentato questa mattina, nella sede del Municipio IV a Carbonara, il cartellone “La Magia del Natale 2025 nel Municipio IV”, che raccoglie le attività e le iniziative promosse dall’amministrazione municipale per le festività natalizie. Un programma pensato soprattutto per i più piccoli, protagonisti assoluti di un percorso fatto di animazione, tradizione e momenti di condivisione nei quartieri del territorio.
Nel corso della presentazione è stata installata la prima cassetta delle lettere per Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. Il prototipo sarà distribuito nelle scuole, presso le associazioni, i centri del Welfare e le consulte, con l’obiettivo di diffondere l’iniziativa in modo capillare.
All’incontro sono intervenuti la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, i rappresentanti di Antiqua Lusitum, società vincitrice dell’avviso pubblico, il presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Maselli, i consiglieri municipali e numerose associazioni del territorio che hanno contribuito alla programmazione.
«La programmazione natalizia è frutto dell’ascolto dei cittadini, delle associazioni e delle consulte – ha spiegato la presidente Addabbo –. Abbiamo costruito un cartellone pensato per divertire i bambini e valorizzare i nostri quartieri, con iniziative itineranti come Babbo Natale e la Befana acrobatica, ma anche con eventi identitari come i presepi viventi, unici nei centri storici della città. Un ringraziamento va alla commissione Cultura e al presidente Maselli per il lavoro svolto».
Il calendario prenderà il via mercoledì 17 dicembre alle ore 17, presso il Centro Servizi per le Famiglie, con l’iniziativa “Arriva Babbo Natale”. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, accompagnato da un elfo, e consegnare le proprie letterine. Alle 18.30, l’evento si sposterà al Parco Mizzi di Loseto.
Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 21 dicembre secondo il seguente programma:
- Giovedì 18 dicembre, ore 17: Casa delle Bambine e dei Bambini, complesso Baridomani
- Venerdì 19 dicembre, ore 18: Villaggio di Babbo Natale, piazza De Ruggiero (Loseto)
- Sabato 20 dicembre, ore 10: giardino Rita Levi Montalcini (Carbonara); ore 17: piazza Trieste (Carbonara)
- Domenica 21 dicembre, ore 10: centro polisportivo “Leo Dell’Acqua” (Carbonara); ore 11: sede associazione Kailia, Castello di Ceglie del Campo; ore 17: piazza Trieste (Carbonara)
La manifestazione si concluderà lunedì 5 gennaio, alle 17.30, al Castello di Ceglie del Campo con l’evento “Aspettando la Befana acrobatica”, durante il quale la Befana si calerà dall’alto per distribuire le calze ai bambini.
Un cartellone diffuso e inclusivo che punta a rafforzare il senso di comunità e a rendere il Natale un momento di festa condivisa in tutti i quartieri del Municipio IV.