Martina Franca, anteprima Manuscripta 2026 Festival della Letteratura a Fumetti



MARTINA FRANCA (TA) - Venerdì 19 dicembre alle ore 18:30 presso il Palazzo Ducale di Martina Franca (Salotto Cinese, già Sala degli Uccelli) sarà presentata in anteprima la sesta edizione di Manuscripta Festival della Letteratura a Fumetti.





Il festival itriano dedicato al fumetto d’autore si svolgerà dal 19 al 22 febbraio 2026 e coinvolgerà studenti e appassionati del mondo della nona arte.





Nel corso della serata sarà svelato il programma dell’edizione 2025 che quest’anno prevede incontri con gli autori, presentazioni, tavole rotonde mostre, laboratori con la partecipazione di diverse scuole del territorio.





A partire dalle 17:30 Arianna Martucci terrà, presso la Biblioteca di comunità, “Natura dove sei?” un laboratorio gratuito per bambini dai 7 agli 11 anni che partendo dalla lettura dell’albo illustrato ‘’L’albero azzurro’’ e attraverso la tecnica del Lego Letter Press insegnerà a realizzare delle vere e proprie opere d’arte dedicate alla natura (prenotazioni al tel. 3277533375).





Inoltre nel corso della serata sarà presentato e distribuito il Calendario Aria 2026 realizzato dalla Serveco e dedicato all’ambiente con le illustrazioni di 13 autori provenienti dal mondo del fumetto accompagnate da 12 poesie d’autore.





Interverranno: Carlo Dilonardo (assessore attività culturali), Piero Angelini (direttore artistico Manuscripta), Roberto Romano (APS Terra Terra), Pierino Chirulli (Serveco), Arcangelo Saracino (curatori del Calendario Acqua).





Il Festival della letteratura a fumetti è organizzato dall’Associazione Terra Terra, con il patrocinio, della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca.



