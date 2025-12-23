La magia della città vecchia nella Notte Bianca degli Ipogei a Taranto

TARANTO - Sabato 27 dicembre, dalle ore 19 a mezzanotte, la città vecchia di Taranto si prepara ad accogliere turisti e cittadini per la, un evento ormai consolidato che permette di visitare in via straordinaria gli affascinanti ambienti sotterranei della città.

L’iniziativa rientra nel progetto Taranto Grand Tour, che negli anni ha dato nuovo impulso alla valorizzazione della città vecchia, patrimonio da tutelare e promuovere. In questa edizione saranno aperti sette ipogei in contemporanea: quelli dei palazzi Galeota, Spartera, Stola, Portacci, Antonelli, le scuderie di Palazzo Pantaleo e la Casa natia di Sant’Egidio.

Un unico biglietto da 8 euro (gratis per i bambini sotto i 12 anni) consentirà ai visitatori di muoversi liberamente tra vicoli e piazzette seguendo una mappa che li guiderà alla scoperta dei vari ipogei. I partecipanti potranno ammirare tagli di cava e blocchi di epoca greca, resti di strutture romane e medievali, e comprendere come sin dall’antichità gli ipogei siano stati utilizzati per scopi produttivi, abitativi, cultuali e come ricoveri per animali.

A differenza di una tradizionale visita guidata, i visitatori si sposteranno in autonomia, trovando in ciascun punto personale specializzato pronto a fornire informazioni sulla storia dei luoghi. Il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, sarà possibile ritirare presso l’Info Point accanto al Ponte Girevole il biglietto cartaceo e la mappa, convertendo eventualmente la prenotazione online.

L’iniziativa, sconsigliata a persone con disabilità motorie a causa della conformazione degli ambienti, rientra nel cartellone di eventi “Natale Diffuso”, promosso da una rete di associazioni culturali ed enti del terzo settore e patrocinato da Confcommercio Taranto.

I biglietti possono essere acquistati online al link https://bit.ly/NotteBiancaIpogei o in contanti all’Info Point. Per informazioni: 388.7848371.