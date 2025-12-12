Brillano i rosoni delle cattedrali di Puglia: a Martina Franca il giardino «Lumiere»

MARTINA FRANCA - Dopo la cucina italiana, potrebbero essere i rosoni delle chiese pugliesi a entrare nel patrimonio Unesco. Nel dossier per il riconoscimento sono stati selezionati 33 tra i più significativi, tra cui quelli di Troia, Ostuni e Otranto, esempi straordinari di arte romanica e gotica, simboli di fede, luce e rinascita.

A Martina Franca, 14 riproduzioni luminose di questi rosoni saranno protagoniste del giardino «Lumiere», che sabato 13 dicembre alle ore 17 si accenderà nella Villa Comunale, dando il via alle festività natalizie nell’ambito di Estensioni Music & Light Festival – Christmas Edition, promosso da Idea Show con il sostegno del Comune e della Regione Puglia.

Le installazioni dei rosoni andranno ad arricchire un impianto complessivo di circa 80 figure luminose tra stelle, fiocchi e alberi di oltre dieci metri, per un totale di oltre 140mila Led, che consumeranno nel complesso appena 10 Kw. L’allestimento, concepito nel rispetto del risparmio energetico, resterà acceso ogni giorno fino alla mezzanotte durante il periodo festivo, trasformando la villa comunale in uno spazio magico e accogliente.

Il progetto è pensato soprattutto per i bambini, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di stupore, giochi e apprendimento creativo. Il giardino «Lumiere» ospiterà inoltre due eventi a ingresso libero: sabato 20 dicembre alle 17.30 il performer circense napoletano Giulio Linguiti intratterrà il pubblico con acrobazie e spettacolo di strada; lunedì 29 dicembre, sempre alle 17.30, l’artigiana della parola Antonella Colucci incanterà i più piccoli con letture narrate e musicali.

Per informazioni: 080.4301150.