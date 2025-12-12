WTA 125 Limoges: Lucrezia Stefanini si ferma al secondo turno. Avanzano Zhang, Ruzic, Bucsa e Kalinina

Prosegue il torneo WTA 125 di Limoges, in Francia, dove nel secondo turno arriva lo stop per Lucrezia Stefanini. L’azzurra viene eliminata dalla cinese Shuai Zhang con un doppio 6-2, al termine di un incontro in cui l’esperta giocatrice asiatica ha imposto fin da subito il proprio ritmo.

Nel primo set Zhang ha costruito il vantaggio grazie a un servizio particolarmente efficace e a una pulizia di colpi che ha messo spesso in difficoltà l’italiana. Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato fino al 2-2, la cinese ha accelerato con decisione, facendo la differenza soprattutto con il rovescio e con la profondità dei colpi da fondo campo, chiudendo l’incontro in due set.

Negli altri match di giornata, netta affermazione per la croata Antonia Ruzic, che supera la polacca Linda Klimocicova per 6-1 6-2. Stesso punteggio per la spagnola Cristina Bucsa, che elimina la francese Tiphanie Lemaitre con un convincente 6-2 6-2.

Successo casalingo per la francese Elsa Jacquemot, capace di imporsi 6-3 6-2 sulla ceca Gabriela Knutson, mentre l’altra ceca Anna Siskova ha avuto la meglio su Manon Leonard con il punteggio di 6-3 6-1.

Derby francese a senso unico per Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, che liquida Jessika Ponchet 6-4 6-2. Vittoria in tre set per l’ucraina Anhelina Kalinina, che supera la britannica Sonay Kartal 7-6 1-6 6-1 in un confronto molto altalenante.

Chiude il quadro di giornata il successo dell’americana Alycia Parks, che con autorevolezza batte la francese Fiona Ferro 6-2 7-5, proseguendo la sua corsa sul cemento indoor di Limoges.

Il torneo entra ora nella fase calda, con i match che designeranno le protagoniste dei quarti di finale.