Telefonia mobile, Giga in aumento e prezzi stabili
Il mercato della telefonia mobile continua a correre, trainato dall’espansione del 5G e da una concorrenza sempre più serrata tra operatori. Secondo la nuova indagine pubblicata dall’Osservatorio Tariffe di Segugio.it, negli ultimi cinque anni il numero di Gigabyte inclusi nei piani tariffari è quasi quadruplicato, mentre il costo medio mensile è rimasto sostanzialmente stabile intorno ai 10 euro. Un quadro che rende oggi più semplice per i consumatori confrontare le offerte telefoniche e individuare soluzioni capaci di garantire ampia disponibilità di dati anche a prezzi molto contenuti.
Dal 2020 a oggi il bundle dati incluso nelle offerte degli operatori italiani è cresciuto rapidamente: si è passati da 65 GB medi nel 2020 agli attuali 239 GB del 2025. Numeri che mostrano un mercato in piena trasformazione, in cui la quantità di dati a disposizione dell’utente è spesso superiore al reale fabbisogno. Il tutto senza un aumento significativo del canone mensile, che nel 2025 si attesta in media a 10,22 euro, in linea con i cinque anni precedenti.
Consumi in forte crescita, ma i Giga non mancano
L’aumento dei Gigabyte inclusi nelle offerte risponde a un bisogno reale della popolazione. Il consumo medio giornaliero di dati mobile, secondo i dati AGCOM (Osservatorio n. 2/2025), ha raggiunto i 0,94 GB al giorno. Si tratta del valore più alto mai registrato e rappresenta più del doppio rispetto ai livelli del 2021. Tradotto su base mensile, il fabbisogno medio di un utente italiano è oggi di circa 30 GB.
La buona notizia è che quasi tutte le offerte presenti sul mercato sono già adeguate a queste abitudini di consumo. L’Osservatorio di Segugio.it evidenzia infatti come il 97% dei piani tariffari con Giga inclusi consenta di raggiungere o superare i 30 GB al mese, soglia più che sufficiente per coprire le esigenze tipiche di navigazione, streaming, social e chat della maggior parte degli utenti.
Inoltre, soddisfare questo fabbisogno non comporta necessariamente costi elevati: nel 2025 la migliore offerta disponibile richiede appena 3,99 euro al mese per garantire un bundle adeguato. Quest’ultimo dato si inserisce in un trend pluriennale che vede una maggiore disponibilità di traffico mobile a fronte di una spesa minima, come confermato dalle rilevazioni degli ultimi anni.
Gli utenti più esigenti: chi consuma di più paga poco di più
Naturalmente, il profilo dell’utente medio non è rappresentativo dell’intera popolazione. Per molti, soprattutto giovani, lavoratori in mobilità e utenti che usufruiscono frequentemente di video in alta qualità, un pacchetto standard può risultare insufficiente.
Per questo motivo l’Osservatorio di Segugio.it ha identificato tre profili di consumo:
- Utente intermedio: utilizza almeno 100 GB al mese, con un costo medio di 9,57 euro.
- Utente avanzato: consuma circa 300 GB mensili, con una spesa di 12,59 euro.
- Utente top: richiede Giga illimitati. Con le offerte convergenti fisso+mobile, il costo scende a 9,47 euro, mentre per i piani solo mobile è necessario considerare una spesa superiore ai 15 euro.
La differenza di prezzo tra un piano da 100 GB e uno da 300 GB è contenuta: circa 3 euro al mese. Anche per chi consuma molto, dunque, il mercato italiano continua a essere uno dei più competitivi in Europa.
Un mercato sempre più concorrenziale
Il forte dinamismo evidenziato dall’indagine è il risultato di un settore dove la competizione tra operatori è elevatissima. L’offerta di Giga supera spesso il consumo reale degli utenti, portando gli operatori a puntare su quantità di traffico sempre più generose pur mantenendo prezzi contenuti.
La possibilità di accedere a un ampio ventaglio di offerte — incluse tariffe low cost, pacchetti illimitati e piani convergenti — rende fondamentale l’utilizzo di strumenti di confronto affidabili. Portali come Segugio.it permettono ai consumatori di valutare non solo il numero di Giga offerti, ma anche copertura, qualità del servizio e reale convenienza del prezzo.