Magico Natale – Bitonto 2025: consegnati doni alla comunità educativa Casa Jacopa

BITONTO – Una serata all’insegna della solidarietà, ieri, per il Magico Natale – Bitonto 2025. Grazie al contributo dell’amministrazione comunale e di numerose attività commerciali del territorio, ai minori della comunità educativa di Casa Jacopa sono stati consegnati alcuni doni utili a rendere la loro permanenza all’interno della struttura ancora più piacevole e confortevole. In primi, un televisore, molto apprezzato dai sei piccoli ospiti della struttura, che vanno dai due ai sedici anni. Donati, inoltre, altri strumenti utili alla vita quotidiana, come un aspirapolvere e un ferro da stiro.Un momento dal forte valore simbolico e umano, pensato per accendere i riflettori sull’importanza della vicinanza alle realtà che ogni giorno operano a sostegno dei più piccoli e delle fragilità. Un aiuto concreto che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e tessuto economico cittadino.«È una donazione importante per i nostri bambini e ha un valore profondo per tutta la comunità – sottolinea Concetta Lepore, presidente della cooperativa Michelangelo -. Rappresenta un modo concreto per permettere loro di vivere al meglio i momenti quotidiani all’interno della comunità. Il nostro impegno è quello di offrire ai bambini che ci vengono affidati un percorso il più possibile sereno e naturale, in un contesto che somigli a quello familiare. Anche grazie a questo dono possiamo rafforzare ulteriormente questa dimensione e rendere l’ambiente in cui vivono ancora più accogliente».La donazione, dunque, punta ad unire spirito natalizio e responsabilità sociale e rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’intero cartellone natalizio, proponendosi come occasione di racconto e testimonianza di una realtà importante, da anni attiva sul territorio.«Abbiamo voluto che il Natale fosse anche un’occasione concreta di solidarietà, vicinanza e attenzione verso chi vive situazioni più delicate – aggiunge Dalila Cariello, assessore a Programmazione e Organizzazione Eventi -. Per questo l’amministrazione comunale ha scelto di inserire, all’interno del calendario degli eventi natalizi, una giornata interamente dedicata alla solidarietà. Grazie al supporto di diverse aziende del territorio, abbiamo deciso di destinare una donazione ai bambini di Casa Jacopa. Un gesto semplice ma significativo, pensato per regalare loro un momento di serenità e felicità. È un segno che va oltre il Natale: un contributo che accompagnerà questi bambini anche nei mesi a venire, rafforzando il senso di comunità e di responsabilità condivisa».Il Magico Natale – Bitonto 2025 prosegue oggi con il concerto “Christmas in Gospel”, in programma alle 20 in piazza Cavour, e domani con il dj set di mezzogiorno, sempre in piazza Cavour, con Moskino, Alessio Turturro e Samuel Rosica in console. Gli eventi proseguiranno poi venerdì 26 gennaio a partire dalle 18, in piazza Cavour, con un grande classico del teatro musicale: “Pinocchio – Il musical” che arriva a Bitonto in versione amatoriale, realizzata su licenza della Compagnia della Rancia.Un calendario che intreccia festa, spettacolo e attenzione al sociale, ricordando che il Natale è soprattutto condivisione, cura e comunità.