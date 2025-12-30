Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: oggi City Celebration in Piazza Angelo Rizzo

credits_Coca Cola

LECCE – Continua il, che oggi raggiunge la ventitreesima tappa partendo da Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie e Otranto, per concludersi a Lecce. Dalle ore 17:00, in, il pubblico potrà partecipare alla, un evento aperto che unisce musica, intrattenimento e attività per tutta la comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio, Coca-Cola accompagna i tedofori con un percorso di luce, suono e movimento, grazie al suo iconico Truck ispirato alle auto italiane vintage. Lungo il tragitto, oltre 80 Brand Ambassador, DJ e MC coinvolgeranno i presenti, trasformando ogni tappa in una festa condivisa.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza di partecipazione per tutti”, ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

All’interno del Coca-Cola Village, aperto dalle 17:00 alle 19:30, saranno distribuite mini-lattine di Coca-Cola Original e Zero Zuccheri, con raccolta gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. Proseguirà inoltre la collaborazione con Banco Alimentare, permettendo ai partecipanti di gustare pizza e sostenere la raccolta delle eccedenze alimentari.

I visitatori potranno anche realizzare una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, nome, data e città della tappa, portando a casa un ricordo unico dell’evento.

Un’occasione di festa, condivisione e celebrazione dei valori olimpici che coinvolge tutta la città, rendendo Lecce protagonista di un momento di sport, cultura e sostenibilità.