Nord Barese, allarme ordigni: evacuati i Comuni di Canosa e San Ferdinando di Puglia

CANOSA DI PUGLIA – Mattinata di tensione nel nord Barese, con le sedi dei Comuni dievacuate a causa di segnalazioni di possibili ordigni.

A Canosa, l’allarme è scattato dopo il ritrovamento di un biglietto recapitato ai carabinieri, che indicava la possibile presenza di un ordigno all’interno del palazzo comunale. A San Ferdinando, invece, a far scattare l’allerta è stata una telefonata anonima giunta al centralino della caserma dei carabinieri.

In entrambe le località, i palazzi comunali sono stati evacuati e gli uffici chiusi al pubblico. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei carabinieri e degli artificieri, impegnati a controllare con la massima cautela gli edifici per escludere ogni pericolo.

Le autorità locali invitano cittadini e visitatori a evitare le aree interessate fino al termine delle operazioni di sicurezza.