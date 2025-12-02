Lecce, continuano le ricerche di Tatiana Tramacere: nessuna notizia dalla scorsa settimana

NARDO' – Proseguono senza sosta e senza esito le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne residente a Nardò di cui non si hanno notizie dallo scorso lunedì 24 novembre.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il telefono della giovane risulta spento. Le forze dell’ordine stanno valutando più piste, ascoltando amici e parenti e analizzando con attenzione ogni dettaglio emergente dalle testimonianze.

Rimane aperta anche l’ipotesi di un allontanamento volontario. Tatiana lavora nel settore digitale e si occupa di pubblicità; le sue pagine social sono molto seguite, con migliaia di follower, elementi che sono al centro delle indagini.

“Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Per questo la preoccupazione cresce di ora in ora”, ha scritto il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, sulla propria pagina social. “Le ricerche continuano senza sosta. La Prefettura e le forze dell’ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l’avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza”.

Le autorità invitano chiunque abbia notizie a collaborare, sottolineando l’importanza di ogni segnalazione per ricostruire gli spostamenti della giovane e garantire la sua sicurezza.