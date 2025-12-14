Lecce, Früchtl ko al ginocchio: il secondo portiere tedesco punta al rientro tra Como e Juventus

FRANCESCO LOIACONO - In casa Lecce tengono banco le condizioni di Christian Früchtl. Il portiere tedesco, secondo estremo difensore della rosa giallorossa, è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento nei giorni precedenti alla sfida di campionato contro la Cremonese.

Il problema fisico non ha consentito a Früchtl di andare in panchina allo stadio “Zini” nella gara valida per la quattordicesima giornata di andata, né di essere a disposizione nel successivo incontro disputato dal Lecce al “Via del Mare” contro il Pisa, valido per la quindicesima giornata. Lo staff medico del club sta monitorando con attenzione l’evoluzione dell’infortunio, con l’obiettivo di rimettere il portiere a disposizione di mister e compagni nel più breve tempo possibile.

Il rientro di Früchtl potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Le ipotesi più accreditate lo vedono tornare tra i convocati o sabato 27 dicembre alle ore 15, in occasione della sfida casalinga contro il Como, oppure sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 nella prestigiosa trasferta dell’“Allianz Stadium” contro la Juventus.

Classe 2000, Christian Früchtl vanta un percorso formativo di alto livello. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha militato nelle formazioni Under 17, Under 19 e nella seconda squadra del club bavarese, prima di maturare ulteriori esperienze con Norimberga, Austria Vienna e Deggendorf. A livello internazionale ha indossato anche la maglia della Germania Under 19 e Under 20, collezionando complessivamente cinque presenze da titolare nelle rappresentative giovanili.

In questa stagione di Serie A il Lecce è impegnato nella corsa alla salvezza, obiettivo prioritario del club salentino. Il recupero di Früchtl rappresenterebbe un’importante opzione in più per la squadra, garantendo profondità e affidabilità nel reparto dei portieri in una fase del campionato particolarmente delicata.