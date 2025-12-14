WTA 125 Limoges: Kalinina vola in semifinale, avanzano Bucsa, Jacquemot e Friedsam

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo WTA 125 di Limoges, disputato sul cemento indoor in Francia, Anhelina Kalinina conquista l’accesso alla semifinale del singolare superando l’americana Alycia Parks con il punteggio di 7-5 1-6 6-3. L’ucraina parte con grande solidità al servizio e nel primo set riesce a imporre il proprio ritmo, strappando il set alla statunitense nel finale. Nel secondo parziale è la Parks a cambiare marcia, facendo valere i pallonetti e una maggiore aggressività che le consentono di pareggiare i conti. Il terzo set resta in equilibrio fino al 3-3, poi Kalinina accelera con il rovescio e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo l’incontro e guadagnando la semifinale.

Avanza senza difficoltà anche la spagnola Cristina Bucsa, che domina la croata Antonia Ruzic con un netto 6-1 6-0, confermando un ottimo stato di forma. In semifinale anche la francese Elsa Jacquemot, capace di rimontare la ceca Anna Siskova e imporsi per 3-6 6-3 6-4 davanti al pubblico di casa. Più combattuta la sfida tra la tedesca Anna Lena Friedsam e la giovane francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, risolta dalla Friedsam in tre set con il punteggio di 1-6 7-6 6-1 dopo un tie-break decisivo nel secondo parziale.

Nel torneo di doppio, nei quarti di finale, successo per le francesi Elsa Jacquemot e Jessika Ponchet, che superano la ceca Jesika Maleckova e la slovena Nika Radisic per 6-1 7-6. Vittoria anche per la coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla cinese Shuai Zhang, che battono in rimonta l’olandese Isabelle Haverlag e la britannica Maia Lumsden con il punteggio di 6-7 6-1 10-3, qualificandosi per le semifinali.