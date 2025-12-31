Foggia, sequestrati 13mila articoli natalizi e 25mila fuochi d’artificio illegali

FOGGIA - Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio, sequestrando circa 13.000 articoli natalizi e 25.000 fuochi d’artificio illegali. L’attività si è svolta tra il capoluogo e le città di Lucera, Vieste e San Nicandro Garganico.

Durante le verifiche, i militari hanno individuato migliaia di luci natalizie non conformi alla normativa vigente, oltre a oltre 30 kg di artifici pirotecnici, tra cui bengala, fontane e batterie pirotecniche, detenuti e posti in vendita in condizioni considerate pericolose.

Le merci ritenute a rischio sono state sottoposte a sequestro, mentre nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono state contestate le relative sanzioni amministrative. L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella prevenzione dei rischi legati alla vendita di prodotti non sicuri.