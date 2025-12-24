Leverano, scontro tra due auto alla vigilia di Natale: muore un uomo di 81 anni

Tragedia alla vigilia di Natale a Leverano, nel Salento, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 di martedì 24 dicembre, all’incrocio tra via Sardegna e via Emilia.

Coinvolti nell’impatto una Mercedes Classe A180 e una Opel Corsa. L’anziano era alla guida dell’utilitaria e, a seguito della violenza dell’urto, non ha avuto scampo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato vano e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

I carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La viabilità nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.