Gallipoli, continua dal 26 al 28 dicembre 'Il Parco D’Inverno – il Villaggio di Natale'



Il più grande Albero di Natale di Puglia, uno spettacolo di luminarie, mercatini, lunapark e spettacoli. Dal 26 al 28 dicembre live, spettacoli di magia e circensi per il secondo appuntamento del Parco d’Inverno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. La magia dell'inverno nel grande Villaggio di Natale di Gallipoli: un percorso incantato su cinquantamila metri quadri tra mercatini, presepi, show natalizi, pista di pattinaggio su ghiaccio e luna park invernale, installazioni luminose e area street food





GALLIPOLI (LE) - Continua dal 26 al 28 dicembre Il Parco D’Inverno – il Villaggio di Natale a Gallipoli, che trasformerà il Raffo Parco Gondar in un ambiente incantato ricco di luci, spettacoli, attrazioni e atmosfere suggestive pensate per grandi e piccoli.





L’intera area si veste di luci, profumi natalizi, mercatini tipici e scenografie immersive, dando vita a un percorso che accompagna grandi e piccoli attraverso atmosfere fiabesche e sorprendenti. Il Parco d’Inverno propone quotidianamente un ricco programma di spettacoli completamente gratuiti che accompagneranno i visitatori in questa magica esperienza.





Il Parco d’Inverno è ricco di mercatini tipici con prodotti d’artigianato e animato ogni giorno da spettacoli e show che accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’evento. Il più grande albero di Natale della Puglia, con più di 25 metri di altezza, segna l’inizio della magia, che si sussegue tra il Candle Light Wood Show che ogni giorno incanterà i presenti tra piano e violino, concerti, canti di Natale, musical, esibizioni circensi, spettacoli di magia, artisti di strada, parate degli elfi, street band, saggi di danza e momenti di animazione dedicati alle famiglie.





Non mancano il Luna Park Invernale con le attrazioni gratuite del Playground multigiochi, lo Scivolo degli elfi, lo Scivolo dei clown e la Piscina di palline e le attrazioni con ticket extra con lo Snow Thunder Slide, scivolo di 36 metri con slittino, la grande pista di 300 metri quadri di pattinaggio su ghiaccio, la Ruota Panoramica, il Carosello di Babbo Natale, la baby giostrina, il Mini Brucomela e il tiro al bersaglio.





Lungo tutto il percorso esteso su cinquantamila metri quadri si potranno visitare il Presepe artigianale dei mastri cartapestai gallipolini Antonio Bentivoglio (‘Nto Carta) e Lorenzo Ferilli, la Casa di Babbo Natale con cui scattare una foto o consegnare la propria letterina, passeggiare nel coloratissimo Villaggio di Marzapane, scoprire i segreti della Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi partecipando ai laboratori per bambini, ed esplorare la grande piazza del Polo Nord. Il percorso porterà inoltre nel maestoso Palazzo del Principe Schiaccianoci, davanti al trono della Regina di Ghiaccio e nella straordinaria Tundra delle Luci, attraverso il Polar Express passando persino dalla Casa della Befana e dalla Tana del Grinch.





L’area cinema proietterà gratuitamente i più celebri film natalizi, tra cui Il Grinch, Christmas Carol, A Nightmare Before Christmas, Polar Express, Balto, Frosty e Topolini – Il Canto di Natale.





Un ruolo speciale sarà riservato anche al gusto. L’area food offrirà infatti un vero viaggio culinario attraverso sapori tradizionali e proposte internazionali: vin brulè, cioccolate calde, caldarroste, dolci tipici, biscotti, caramelle, specialità natalizie e numerosi food truck contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e calorosa, capace di coinvolgere tutti i sensi.





Per l’occasione, l’intero progetto luminoso è affidato alle cure e alla professionalità di Mariano Light, l’azienda salentina di luminarie leader di settore che esporta la sua arte in tutto il mondo, e che ha ideato per il Parco D’Inverno un percorso scenografico immersivo capace di coinvolgere ogni area del parco con installazioni, architetture luminose, giochi di luce e scenografie sorprendenti.





Il Parco d’Inverno è pensato per famiglie con bambini, gruppi di amici, giovani, adulti e turisti che desiderano immergersi in un’atmosfera natalizia unica nel suo genere e vivere la magia delle feste come mai prima d’ora.





Il programma completo degli show data per data:





26 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Loop & I Suoi Derivati live

Velia & Stem live

L’Incontro con Babbo Natale

La comparsa del Grinch

Merry Circus Show – spettacolo circense

Zampognari – spettacolo itinerante

Mago Milo Show– spettacolo di Magia

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Cinema Di Natale





27 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Sciocchezze live

Alchemian live

La comparsa del Grinch

Macchè Circus Show – spettacolo circense

Mago Kid Show– spettacolo di Magia

Rhythmic Bells – ginnastica ritmica a cura di Dragon Fly

La fabbrica di Cioccolato – danza e teatro a cura di Betty Boop Dance Academy

Zampognari – spettacolo itinerante

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Cinema Di Natale





28 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Fiore e Monnalisa live

Chaos Two live

La comparsa del Grinch

Circo Fhollia Show – spettacolo circense

Cinciole Cinciullutu cinciulia – spettacolo di Magia

Rhythmic Bells – ginnastica ritmica a cura di Dragon Fly

Il Filo Rosso – Spettacolo di Danza a cura di Studio 19

Pastorale – spettacolo itinerante

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Cinema Di Natale





Informazioni utili

Location: Parco Gondar – Gallipoli (LE)

Date: 20-21-25-26-27-28 Dicembre ·

Orari: dalle 16:00 a 00:00