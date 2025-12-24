Bari, petardo fatto esplodere in un cassonetto: paura in centro alla vigilia di Natale

BARI - Momenti di paura nel primo pomeriggio del 24 dicembre in pieno centro a Bari. In, nei pressi della ruota panoramica, un grosso petardo è stato fatto esplodere all’interno di un cassonetto dell’, provocando panico tra i presenti.

Il forte boato ha completamente danneggiato il contenitore, spaccandolo e facendo volare via il coperchio a diversi metri di distanza. Nelle immediate vicinanze si trovava anche un operatore dell’Amiu, impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’esplosione ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, in una zona particolarmente frequentata nel periodo delle festività natalizie.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per individuare i responsabili e chiarire la dinamica dell’episodio. Le forze dell’ordine stanno valutando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.