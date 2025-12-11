Magico Natale a Noci, il programma degli eventi 2025
NOCI (BA) - Il Comune di Noci presenta “Magico Natale a Noci”, un calendario di appuntamenti che animerà il centro storico e i luoghi simbolo della città con presepi, concerti, laboratori per bambini, spettacoli e momenti di festa per tutte le età.
Dal 6 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
Chiostro delle Clarisse, centro storico
I presepi di SpaccaNoci
Dal 6 al 25 dicembre 2025
Palazzo Comunale, centro storico
Christmas Palace - La grande casa di Babbo Natale
6, 7 e 24 dicembre 2025
Piazza Garibaldi, centro storico, via A. Moro
Animazione con Street Band e addobbi natalizi
12 dicembre 2025
Piazzetta di via P. Umberto
Gran falò di Santa Lucia
12, 18 e 23 dicembre 2025 alle ore 18:30
Palazzo Comunale, centro storico
Magico Natale, laboratori didattici con i simpatici elfi
13 dicembre 2025 alle ore 21:00
CineClub Mu.Ra., via Kennedy
Bellissimi e Infelici - Mariano Casulli presenta il nuovo album
17 dicembre 2025 alle ore 20:00
Chiesa Madre, Piazza Plebiscito
Concerto di Natale Istituto Comprensivo “Gallo - Positano”
18 dicembre 2025 alle ore 18:30
Centro storico
Christmas Palace - Grande Parata di Elfi, Mascotte e Trampolieri Luminosi
19 dicembre 2025 alle ore 20:00
Chiostro delle Clarisse, centro storico
Giusy De Venere in concerto
19 e 21 dicembre 2025 alle ore 17:30
Masseria Barsentum
Natale a Barsentum - Là dove le arti e mestieri prendono vita.
20 dicembre 2025 alle ore 21:00
Chiesa Madre, centro storico
Il Gusto delle Stelle: Concerto Gospel
21 dicembre 2025 alle ore 20:00
Chiostro San Domenico
Ars Pop - Ombre e Luci, Better Call Duo
21 dicembre 2025 alle ore 20:00
Chiostro delle Clarisse, centro storico
Christmas Journey
22 e 23 dicembre 2025
Laboratori G-Lan, via Repubblica
Laboratori natalizi per bambini
23 dicembre 2025 alle ore 21:00
Piazza Garibaldi
Christmas is Coming - Animazione e Dj Set
27 dicembre 2025 alle ore 21:00
CineClub Mu.Ra., via Kennedy
V Edizione Christmas is Town
28 dicembre 2025 alle ore 20:00
Chiostro delle Clarisse, centro storico
Dal classico al Natale - FLART QUARTET
1° gennaio 2026 alle ore 20:00
Chiesa di Barsento
Gran Concerto di Capodanno - Banda Cittadina S. Cecilia G. Sgobba
4 gennaio 2025 alle ore 18:00
Chiostro delle Clarisse, centro storico
Porta un cuscino - Winter Edition, proiezioni cinematografiche a tema natalizio
5 gennaio 2025 alle ore 18:00
Palazzetto di via Tommaso Fiore
Aspettando la Befana - Grande Show di magia
“Magico Natale a Noci” raccoglie così le iniziative natalizie promosse dal Comune di Noci, con proposte rivolte a famiglie, bambini, giovani e adulti per vivere insieme le feste.
Il programma può subire variazioni.
