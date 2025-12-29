Malgaroli conquista il torneo della Valle d’Aosta: successo a Châtillon

Leonardo Malgaroli trionfa nel torneo della Valle d’Aosta, imponendosi nella finale disputata a Châtillon contro l’iraniano Kasra Rahmani con il punteggio di 6-1 6-4 al termine di un match durato circa due ore.

Nel primo set Malgaroli ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente preciso, che gli ha consentito di prendere subito il controllo dell’incontro e di chiudere con autorità. Più equilibrato il secondo parziale, rimasto in bilico fino al 4-4, quando l’azzurro ha alzato il livello del proprio gioco: rovescio efficace e colpi rapidi da fondo campo hanno spezzato l’equilibrio, permettendogli di conquistare il titolo.

Il percorso verso la finale aveva visto Malgaroli superare in semifinale Andrea Brignacca con un netto 6-1 6-3. Nell’altra semifinale Rahmani aveva invece avuto la meglio su Denis Costantin Spiridon, imponendosi 6-4 7-6.

Nel torneo femminile successo per la brasiliana Gabriela Vianna Cè, che in finale ha battuto la svizzera Katerina Tsygourova per 6-1 6-4. In semifinale Vianna Cè aveva superato Caterina Odorizzi 6-0 7-6, mentre Tsygourova aveva eliminato Federica Di Sarra con il punteggio di 6-1 6-2.

Il torneo di Châtillon si chiude così con due vittorie nette e convincenti, che confermano l’ottimo momento di forma di Leonardo Malgaroli e di Gabriela Vianna Cè.