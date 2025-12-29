Lecce, Pierret verso il rientro: possibile minutaggio contro la Juventus

- Balthazar Pierret prova a rimettersi in carreggiata. Il centrocampista francese del Lecce, finora utilizzato con il contagocce in questo campionato di Serie A, potrebbe tornare a disposizione di Eusebio Di Francesco in vista della sfida di sabato 3 gennaio 2026 contro la Juventus, in programma alle 18 all’Allianz Stadium e valida per la diciottesima giornata di andata.

Pierret ha collezionato soltanto tre presenze stagionali: entrando nel secondo tempo contro il Genoa al “Ferraris”, contro il Sassuolo e contro il Napoli al “Via del Mare”. Un impiego limitato, dovuto ai seri problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, con infortuni muscolari alla coscia e alla schiena che lo hanno costretto a lunghi stop.

Nelle ultime settimane, però, il giocatore sta lavorando per recuperare una condizione fisica accettabile e, se il percorso di riatletizzazione procederà senza intoppi, potrebbe tornare almeno in panchina contro i bianconeri, con la possibilità di scendere in campo nella ripresa.

Pierret è legato al Lecce da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Quevilly Rouen, FC Dinamo, US Boulogne e OGC Nizza, oltre a quella del Nizza Under 19. Una volta ritrovata la piena efficienza atletica, il centrocampista francese potrebbe rappresentare una risorsa importante per Di Francesco e per l’equilibrio del centrocampo giallorosso.

L’obiettivo del Lecce resta chiaro: conquistare la salvezza. E il recupero di uomini come Pierret potrebbe rivelarsi decisivo nella seconda parte della stagione.