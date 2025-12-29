Ex Ilva, decisione imminente sull’acquisizione: in pole position il fondo americano Flacks Group

Potrebbe arrivare tra oggi e domani la decisione sull’offerta migliore per l’acquisizione dell’intera Ex Ilva. Secondo fonti qualificate, a prevalere sarebbe il fondo statunitense Flacks Group, con sede a Miami, che avrebbe presentato una proposta ritenuta più solida e strutturata rispetto a quella del concorrente Bedrock.

Nella giornata odierna sono convocati i comitati di sorveglianza di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d’Italia, rispettivamente proprietaria e gestore degli impianti. Gli organismi sono chiamati a esprimere il proprio parere sull’offerta indicata dai commissari straordinari. Successivamente la decisione passerà al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che potrà autorizzare l’avvio della trattativa in esclusiva con il soggetto selezionato.

Il piano presentato da Flacks Group prevede investimenti complessivi per circa 5 miliardi di euro, una capacità produttiva stimata in 4 milioni di tonnellate di acciaio e livelli occupazionali fino a 10 mila addetti. La proposta includerebbe anche una partecipazione dello Stato pari al 40%, elemento considerato strategico per garantire controllo pubblico e stabilità nel rilancio del polo siderurgico.

Sul dossier restano alte le attenzioni dei sindacati, che chiedono garanzie precise sulla tutela dei posti di lavoro, sul futuro industriale del sito di Taranto e sul rispetto degli impegni ambientali. La decisione attesa nelle prossime ore rappresenta un passaggio cruciale per il destino dell’ex colosso siderurgico e per l’intero comparto dell’acciaio italiano.