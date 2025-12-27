Manduria, controlli della Polizia: denunciata donna per favoreggiamento della prostituzione

MANDURIA – Nell’ambito di attività mirate al contrasto del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, il personale del Commissariato di Manduria ha effettuato controlli in diversi appartamenti del territorio già oggetto di monitoraggio per possibili attività illecite.

Durante le verifiche, in due abitazioni situate in una zona periferica del comune, sono state identificate alcune donne di origine sudamericana, regolarmente presenti in Italia, che hanno dichiarato di trovarsi a Manduria per esercitare la prostituzione.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla proprietaria degli immobili, una donna 52enne della provincia di Brindisi, che avrebbe fornito alloggio e assistenza alle occupanti sin dal loro arrivo. Secondo gli investigatori, gli affitti percepiti, inferiori ai valori di mercato, avrebbero costituito un vantaggio economico per la donna, lasciando ipotizzare la sua consapevolezza sull’attività delle ospiti.

Il materiale raccolto è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la denuncia in stato di libertà della 52enne per il reato di favoreggiamento della prostituzione. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per la mancata comunicazione delle dichiarazioni di ospitalità e per locazioni non registrate presso l’Agenzia delle Entrate.

Resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.