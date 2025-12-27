Foggia, trova un portafogli con oltre 500 euro e lo consegna alla polizia locale

FOGGIA – Un gesto di grande onestà e senso civico quello compiuto da un cittadino marocchino di 46 anni che, nella giornata di ieri, ha ritrovato un portafogli contenente oltre 500 euro in contanti e lo ha immediatamente consegnato a una pattuglia della polizia locale.

L’episodio è avvenuto in pieno centro cittadino, lungo corso Vittorio Emanuele. L’uomo, regolarmente residente in Italia e domiciliato nella zona della stazione ferroviaria, ha notato il portafogli abbandonato su un marciapiede e, senza esitazione, lo ha raccolto dirigendosi verso alcuni agenti in servizio nei pressi dello scalo ferroviario.

«Ho trovato questo portafogli. Ve lo consegno perché possiate restituirlo al proprietario», ha detto l’uomo agli agenti, consegnando quanto rinvenuto.

Gli accertamenti effettuati dalla polizia locale hanno permesso di risalire al legittimo proprietario, un uomo residente a Napoli, che aveva smarrito il portafogli poco prima. La riconsegna è prevista per la giornata di domani.

«Sembra una storia di Natale, ma è tutto vero – ha commentato il comandante della polizia locale, Vincenzo Manzo –. In un periodo in cui spesso si parla di episodi negativi, è giusto raccontare anche queste storie: quella di una persona che, pur non navigando nell’oro, non ha esitato a restituire ciò che non era suo. Un bel gesto che merita di essere sottolineato».

Un episodio che restituisce fiducia e dimostra come l’onestà possa fare la differenza, anche nei piccoli gesti quotidiani.