“Oltre Lirica Music Festival” a Giovinazzo: omaggio a Vincenzo Bellini

GIOVINAZZO – Secondo appuntamento domani, domenica 28 dicembre, per l’ottava edizione della rassegna “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘25”, progetto culturale diffuso organizzato dall’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto, che coinvolge i comuni di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo.

La serata, inserita nella rassegna “Natale al centro”, prenderà il via alle 19.30 nella sala comunale “San Felice” con una riflessione a cura della Fidapa BPW Italy, sezione di Giovinazzo, sul tema “Bellini e le sue donne”, seguita da una performance coreografica della scuola di balletto “Coreutica” con la ballerina Fabiana Linsalata.

Alle 20.30 inizierà il concerto “Vincenzo Bellini sublime e tragico”, con i “Cameristi di Oltre Lirica” e i soprani Angela Cuoccio e Marzia Saba Rizzi, il tenore Wang Shunke, il baritono Shen Huang e il pianista Martino Boscia. Interverrà anche il coro “Alter Chorus”, diretto dal maestro Antonio Allegretta. L’ingresso è libero su prenotazione.

La rassegna proseguirà lunedì 29 dicembre alle 20.30 con il concerto per due pianoforti “Appassionata”, con Ettore Papadia e Cecilia Airaghi, eseguendo opere di Sergei Rachmaninoff. Martedì 30 dicembre, sempre alla stessa ora e location, in programma il concerto “Ok Napulita’”, omaggio a Renato Carosone con la “ContrOrchestra Big Band” diretta da Vito Vittorio Desantis. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 333.8532756 e 328.4561760.

Il festival gode del contributo della Fondazione Puglia, del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti e dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con diverse partnership culturali locali.