Marcialonga Nicolaiana: presentata a Palazzo della Città la 25ª edizione della tradizionale passeggiata con tuffo a Pane e Pomodoro

BARI – È stata presentata questa mattina, a Palazzo della Città, la venticinquesima edizione della, la storica passeggiata sportiva che inaugura il nuovo anno e si conclude con il tradizionale bagno nelle acque di Pane e Pomodoro.

L’iniziativa, organizzata da Uisp Bari e Centro Sportivo Italiano, è patrocinata dal Comune di Bari, dal Coni e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il supporto di numerose realtà associative locali, tra cui Bari Road Runners Club, Running Zen, Associazione Nazionale Bersaglieri, ASD Liberty Bari, Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione “F. Martino” di Bari, Scuola Cani Salvataggio Nautico e Smile Puglia ETS.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco di Bari Vito Leccese, il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, la presidente Uisp Bari Tiziana Zenzola e rappresentanti delle associazioni coinvolte, tra cui Serafina Grandolfo, presidente del CSI Bari.

La passeggiata ludico-motoria prenderà il via giovedì 1 gennaio alle 10.30 con la partecipazione alla messa nella Basilica di San Nicola, seguita dalla benedizione del priore padre Giovanni Distante. La marcia inizierà ufficialmente intorno alle 11.30 e, per chi deciderà di affrontare il tradizionale tuffo invernale, sarà previsto in omaggio un accappatoio.

«La Marcialonga Nicolaiana è una tradizione sportiva e sociale della città – ha dichiarato il Sindaco Leccese –. Il tuffo a Pane e Pomodoro simboleggia la riconnessione di Bari con il mare e l’inizio di un anno importante per la città, ricco di cantieri e opere pubbliche che porteranno benefici a tutti i cittadini».

Il consigliere Leonetti ha aggiunto: «La marcia e il tuffo rappresentano non solo una sfida sportiva, ma anche un momento di condivisione e appartenenza alla comunità. Quest’anno puntiamo a coinvolgere quanta più gente possibile: sarà anche l’occasione del mio primo tuffo».

Tiziana Zenzola ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni, Comune e sponsor, mentre Serafina Grandolfo ha ricordato come la Marcialonga Nicolaiana celebri quest’anno 25 anni di storia, rappresentando il primo appuntamento dell’anno con corsa, mare e buon augurio per la città.

Per informazioni e iscrizioni: bari@uisp.it | bari@csi-net.it | 3457795643