Bari avvolta dalla nebbia: disagi in città e in aeroporto

BARI – Una fitta nebbia è calata improvvisamente sulla città a partire dalle ore 14, avvolgendo gran parte del territorio urbano e creando suggestivi scenari fotografati e condivisi sui social.

Particolarmente colpita la zona di Pane e Pomodoro, completamente immersa nel bianco della nebbia. Il fenomeno ha interessato anche altre aree della Puglia, provocando rallentamenti alla circolazione e visibilità ridotta per automobilisti e pedoni.

Disagi registrati anche nel trasporto aereo: alcuni voli in arrivo all’Aeroporto del Salento di Brindisi sono stati dirottati sullo scalo di Bari a causa delle difficili condizioni meteorologiche.